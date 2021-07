Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, considera ca este inadmibisil ca Romania sa fie ultima tara din Uniunea Europeana unde ai voie sa umbli cu mijloace de transport in parcurile naturale nationale, aceasta situatie fiind interzisa si mult mai dur sanctionata in alte state din UE. Tanczos Barna…

- Masura care a intrat in vigoare de la 1 iulie și care prevede ca șoferii de TIR si autocare vor intra in carantina daca nu sunt vaccinati anti-COVID, ii revolta pe aceștia. Guvernul a decis ca șoferii de TIR nevaccinați, care se intorc din zonele roșii și galbene, sa intre automat in carantina, fara…

- Fostul premier Theodor Stolojan a criticat Guvernul Cițu, spunand ca se imprumuta deja peste masura, iar economia este inca in recesiune. Criticile liderului PNL vin și in contextul in care el este președintele comisiei de organizare a Congresului PNL, unde candidații pentru șefia partidului sunt Ludovic…

- Doua stimulente acordate de Guvern și care pot fi cumulate reduc cu multe mii de euro prețul de lista al unui automobil electric. Aceste stimulente pot ajunge pana la 45.000 de lei (11.150 de dolari americani sau 9.100 de euro). Cumparatorul este indreptațit la o prima suplimentara de 7.500 de lei (1.860…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat, vineri, ca a modificat ordinul privitor la derogarile de vanatoare, astfel ca turiștii straini nu vor mai putea veni sa vaneze urși in Romania. ”Am modificat ordinele de derogare, astfel incat totul sa fie mult mai clar. Intervenția sa se desfașoare in maxim…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat ca in 14 mai incepe “Rabla pentru electrocasnice”, primele produse care intra in program fiind masinile de spalat rufe sau vase, frigiderele si uscatoarele de rufe. Anul acesta, prin programul Rabla pentru electrocasnice se vor putea achizitiona inclusiv…

- Impușcarea ursului Arthur, un exemplar de 17 ani despre care se spune ca ar fi fost cel mai mare din Europa, schimba legislația in Romania. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat joi seara, la Digi24, ca a schimbat regulile privind impușcarea urșilor care reprezinta un pericol pentru comunitați.…

- Politistii au facut, miercuri, 48 de perchezitii in Bucuresti si in cinci judete, la o grupare care fura masini de lux din strainatate si le inmatricula, cu acte false, in Romania. Potrivit unor surse judiciare, in doar sunt vizați și angajați de la direcțiile de Taxe și Impozite de la sectoarele 4…