Bucureștiul ar putea avea de anul viitor 85 de puncte de monitorizare a aerului, fața de cele 5 din capital și cele 3 din Ilfov, active in prezent. In plus, datele vor fi prezentate in timp real și vor putea fi accesate de pe telefonul mobil. Mircea Fechet , noul ministru al Mediului, a anunțat ca vom asista la cea mai mare extindere a rețelei, de la 8 la 85 de puncta de masurare a calitații aerului. „Bucureștenii vor ști in timp real, din informații certe și foarte precise, cum stam cu poluarea aerului, fie ca vorbim de particule, unde avem o reala problema la PM10, avem și un infringement la…