- Cea mai ampla campanie de impadurire a terenurilor degradate in vederea protejarii solului, a refacerii echilibrului hidrologic si a imbunatatirii conditiilor de mediu va fi demarata in Romania in primavara acestui an, a anuntat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, in cadrul unei intalniri…

- Sectorul forestier va intra intr-un blocaj total din luna ianuarie din cauza haosului de la Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, avertizeaza proprietarii privați de padure. Intr-un comunicat de presa al Nostra Silva și Fordaq – Comunitatea Forestierilor din Romania este acuzata lipsa de reacție…

- Cea mai ampla campanie de impadurire pe care a avut-o vreodata Romania va fi organizata in primavara anului viitor, cu ocazia Lunii Padurii, a declarat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe.