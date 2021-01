Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, anunta ca in cateva saptamani va fi realizat proiectul Hotararii de Guvern care va introduce o taxa pe ambalaje, al carei scop este cresterea gradului de reciclare a acestora. Conform proiectului, consumatorul final va plati 50 de bani pentru fiecare ambalaj din plastic,…

- Mircea Fechet a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca isi doreste ca acest sistem sa ajunga in al treilea an de functionare la un grad de colectare de 90%. “Tinta noastra odata cu implementarea acestui sistem este ca in al treilea an de functionare sa ajungem la niste tinte similare cu cele…