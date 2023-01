Ministrul Mediului: Am finalizat aproape 40.000 de cereri de…

”Nu ai cum sa finantezi toate ideile posibile si imposibile. Este nevoie, in primul rand, de finantare pentru fotovoltaice. Anul acesta am finalizat aproape 40.000 de cereri de finantare din cele 45.000 – grosso modo, 5.000 au fost respinse fiind nefinantabile, 39 virgula ceva de mii au fost decise ca fiind finantabile – si 40.000 de gospodarii din Romania vor avea aceste sisteme fotovoltaice finantate 90% de la bugetul AFM (Administratiei Fondului pentru Mediu – n.r.). Anul acesta vom descentraliza programul, impreuna cu autoritatile locale as dori sa implementam la cateva sute de mii de gospodarii…