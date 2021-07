Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, miercuri, Ordonanța de Urgența care prevede intervenția in cazul atacurilor urșilor. Potrivit documentului, intervenția in cazul urșilor care ajung in intravilanul localitaților se va face „gradual”, extragerea prin impușcare fiind meționata in cazul in care „siguranta si securitatea…

- Ursii agresivi, care pun in pericol viata oamenilor si bunurile lor in localitati, vor putea fi impuscati sau eutanasiati, daca nu functioneaza alte metode de indepartare a lor din zonele locuite, a declarat, joi, ministrul Mediului, Tanczos Barna, dupa sedinta de Guvern. "Am prezentat in prima lectura…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna , a anunțat, inca de sambata, ca proiectul de act normativ care permite impuscarea ursilor agresivi este gata si saptamana aceasta ar urma sa intre in avizare interministeriala. Anunțul a fost facut intr-o postare in care Barna a vorbit despre noul atac al unui urs…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat ca proiectul de ordonanta la care se lucreaza ar permite ca ursii agresivi, care ataca pe teritoriul localitatilor, sa poata fi tranchilizati si relocati sau impuscati de o echipa formata de jandarmi si vanatori, in 24 de ore,…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat ca proiectul de ordonanta la care se lucreaza ar permite ca ursii agresivi, care ataca pe teritoriul localitatilor, sa poata fi tranchilizati si relocati sau impuscati de o echipa formata de jandarmi si vanatori, in 24 de ore, in functie de gravitatea…

- Impușcarea sau relocarea imediata a urșilor agresivi, prevedere intr-o ordonanța de urgența pe care o pregatește Ministrul Mediului, mai clar se dorește o noua legislatie pentru problema ursilor agresivi The post Impușcarea sau relocarea imediata a urșilor agresivi, prevedere intr-o ordonanța de urgența…

- O noua legislatie pentru problema ursilor agresivi. Ministrul Mediului pregatește o ordonanța care sa permita impușcarea in 24 de ore sau relocarea lor imediata. Legea s-ar fi aplicat acum daca exista.

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, schimba regulile pentru impuscarea ursilor. Acesta a dispus ca fiecare ordin de interventie sa se emita cu o valabilitate de 15 zile. Decizia a fost luata dupa scandalul izbucnit din cauza uciderii marelui urs brun Arthur de catre printul austriac. 0 „Am dispus ca…