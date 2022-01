Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, susține dezvoltarea de parteneriate cu autoritațile locale pentru programe care vizeaza reducerea poluarii, pornind de la o inițiativa a Primariei Sf. Gheorghe. Aceasta prevede acordarea unei sume de bani locuitorilor care predau mașinile vechi, fara obligația…

- Coalitia a decis ca in 2022 sa nu fie nicio taxa noua, niciun impozit nou, astfel ca pentru a avea un mediu mai curat Ministerul de resort incearca eficientizarea programului Rabla, dar si alte metode pentru a scoate din piata sau din circulatie cat mai multe masini poluante. Un bonus pentru cei care…

- Ministrul Mediului a declarat recent ca Romania se confrunta cu o provocare uriașa. Potrivit celor spuse de Tanczos Barna, tara noastra va fi in continuare destinatia masinilor second-hand, in lipsa de taxa auto.

- UPDATE: ”Da, este inacceptabil modul in care s-a derulat astazi lansarea Programului Casa Verde Fotovoltaice. Sistemul nostru informatic nu a facut fata, desi am fost asigurati de partenerul tehnic ca totul a mers bine la testare. In momentul de fata lucram la o solutie viabila cu privire la modul…

- UPDATE: ”S-a aprobat! In sedinta de Guvern de astazi am adoptat Hotararea de Guvern conform careia putem combate importul ilegal de deseuri in Romania. Romania nu poate fi groapa de gunoi a Europei”, a transmis, vineri seara, ministrul Mediului. Tanczos Barna afirma ca, tinand cont de faptul ca legislatia…

- “In continuare sunt mai multe masini second hand inmatriculate in Romania decat masini noi, in ciuda efortului urias facut anul acesta de minister si de Administratia Fondului pentru Mediu. Noi am pornit anul acesta cu 440 de milioane de lei buget pentru Rabla Clasic, fata de 400, am avut o majorare…

- Din 3 decembrie, nu se vor mai putea face inscrieri in programele Rabla și Rabla Plus. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a explicat la Digi24 ca s-au epuizat fondurile pentru 2021 și ca inscrierile vor fi reluate anul viitor, dupa ce „vom opera cateva modificari”. „S-au epuizat fondurile alocate pentru…

- „Ar trebui sa stiti cateva lucruri in ceea ce priveste autoritatile locale. Au fost alocate resurse suplimentare anul acesta pentru autoritatile locale de trei ori – la rectificare bugetara, prin calamitati si apoi din Fondul de rezerva. Nu am vazut din partea autoritatilor locale pana in acest moment…