Ministrul Mediului a aprobat uciderea ursilor din zona Baile Tusnad

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi ursi din padurile de langa Baile Tusnad vor fi impuscati, dupa ce, in ultimele doua saptamani mai multi localnici au fost atacati de animalele salbatice. Hotararea a fost luata de Ministerul Mediului.Masura a fost luata la presiunea oamenilor care locuiesc in zona, dar si a autoritatilor judetene,…

- Ministerul Mediului a aprobat, miercuri, „intervenția” in cazul a șase urși din Baile Tușnad, autoritațile considerand ca este prioritara siguranța locuitorilor din zona. Primaria și asociația de vanatori din localitate au solicitat autorizații de intervenție in cazul a 12 urși, celelalte șase fiind…

- Statele din Uniunea Europeana solicitate de Ministerul Mediului pentru a primi ursi relocati din Romania au transmis ca nu pot sa primeasca animalele salbatice. Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a spus, miercuri, la Alba Iulia ca nimeni nu si-a dorit sa ia nici macar un urs.

- Prefectul Harghitei, Jean-Adrian Andrei, a adresat vineri un apel la calm catre locuitorii din statiunea Baile Tusnad, afectati de numeroasele atacuri ale ursilor si le-a recomandat acestora sa ia masuri de prevenire si sa apeleze numarul de urgenta 112, daca au nevoie de ajutor. "In ceea ce priveste…

- Locuitorii din statiunea Baile Tusnad cer autoritatilor competente sa ia masuri imediate impotriva ursilor care le intra in case si in gradini, sustinand ca fenomenul a devenit insuportabil, ca nu se mai simt in siguranta si ca au ajuns sa traiasca cu frica permanenta ca li se poate intampla ceva. In…

- "La preluarea mandatului, in 2017, v-am spus ca sunt surprinsa si consternata ca am gasit situatia cea pe care am lasat-o la finele anului 2015 si ca 2016 a fost un an pierzator, nu numai pentru mine, cea care prelua mandatul la minister, cat si pentru poporul roman. Acum cred ca suntem in ceasul…

- Urs cu doi pui, filmat in Baile Tușnad. Animalele s-au urcat miercuri pe acoperișul garajului Districtului, unde reprezentanții drumurilor naționale au punctul de lucru și iși depoziteaza utilajele. Președintele Consiliului Județean Harghita avertizeaza ca familia de urși se plimba in fiecare zi prin…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, propune un program Rabla pentru electrocasnice, argumentand ca cetatenii vor sa scape de produsele vechi, insa nu stiu unde sa le duca. Gavrilescu a preciza ca „se simte nevoia” unui astfel de proiect.„Acum o saptamana a avut loc o intalnire la Ministerul…