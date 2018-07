Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei va acorda eco-vouchere Gabriela Firea, primarul Capitalei. Foto: Arhiva. Consiliul General al Capitalei a aprobat, astazi, acordarea unor vouchere pentru cumpararea de vehicule cu nivel redus de poluare, în schimbul predarii spre casare a masinilor uzate. Proiectul…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat, vineri, ca persoanele care arunca deseuri in zonele turistice trebuie sa primeasca amenzi foarte mari, iar legislatia in acest sens trebuie inasprita.Intrebata, vineri, cum s-a ajuns la situația in care foarte multe deșeuri au fost gasite in ...

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, propune un program Rabla pentru electrocasnice, argumentand ca cetatenii vor sa scape de produsele vechi, insa nu stiu unde sa le duca, informeaza news.ro. Gavrilescu a preciza ca „se simte nevoia” unui astfel de proiect.„Acum o saptamana a avut loc…

- "Acum o saptamana a avut loc o intalnire la Ministerul Mediului cu cei mai mari producatori de electrocasnice din Romania, cu care am purtat discutii despre cum sa incepem sa repornim motoarele pentru marea debarasare si nu numai, chiar sa cream un program ,,Rabla pentru electrocasnice'' pentru ca…

