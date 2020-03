Stiri pe aceeasi tema

- Exista și consecințe pozitive pentru bucureștenii care zilele acestea stau mai mult in casa. “Bucurestenii respira, astazi, aer de munte!”, anunta Ministerul Mediului, care precizeaza ca in ultimele zile, concentratiile tuturor poluantilor s-au situat mult sub valorile limita.In fiecare zi, au existat…

- Italia este cea mai afectata tara europeana de pandemia de coronavirus, iar multe dintre orasele turistice din peninsula au devenit pustii dupa masurile de limitare a raspandirii virusului COVID-19. Pandemia de coronavirus a redus vizibil poluarea la nivel mondial, iar celebrul oras turistic, Venetia,…

- Bucureștenii au avut partea de o surpriza neplacuta in aceasta dimineața.In cursul nopții de duminica spre luni s-au inregistrat depașiri Post-ul BUCURESTI: Capitala acoperita de un fum suspect. Ședința de urgența la Ministerul Mediului apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca a pregatit o plangere la adresa ministrului PNL al Mediului dupa ce acesta a afirmat ca bucureștenii inhaleaza „otrava” atunci cand respira.„Am pregatit plangerea penntru ca a indus panica in randul populatiei, a reluat in aparitiile…