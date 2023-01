Stiri pe aceeasi tema

- Plafonul pentru cardul de energie necesar la plata facturilor ar putea fi modificat in lunile urmatoare, a anuntat, miercuri, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, in exclusivitate la Antena 3 CNN.

- Asociațiile de proprietari din Craiova și nu numai, trebuie sa incheie un protocol cu Poșta. Unele dintre ele au primit formularul necesar incheierii acestuia.De ce este necesar acest protocol. Pentru ca, proprietarii vulnerabili vor primi in anul 2023 un sprijin pentru plata facturilor la energie in…

- Ajutorul va fi distribuit in doua tranșe, a cate 700 de lei fiecare: in februarie 2023 și in septembrie 2023 Sursa articolului: Tot ce trebuie sa știi despre cardurile pentru plata facturilor de energie Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- In 2023, MIPE ofera romanilor vulnerabili, din fonduri europene, sprijin pentru plata facturilor la energie in valoare de 700 lei de 2 ori/ an. Cardurile pentru incasarea ajutoarelor vor fi emise și distribuite de Compania Naționala Poșta Romana, iar listele cu beneficiari vor fi intocmite de Ministerul…

- GHIDUL cardurilor de energie. Tot ce trebuie sa știți despre ajutorul de 1.400 de lei pentru plata facturilor In acest an, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) ofera romanilor vulnerabili, din fonduri europene, sprijin pentru plata facturilor la energie in valoare de 700 lei de doua…

- Noi vești despre cardurile de energie! Romanii vor putea plati facturile la gaz, curent, caldura sau lemne cu cardul acesta. Statul acorda in total o suma frumoasa pentru ca cetațenie sa se poata descurca. Ministrul Marcel Boloș a explicat cum va putea fi folosit cardul de energie și cați bani se ofera…

- Vești bune pentru romani. In curand vor putea sa foloseasca cardul de energie pentru plata facturilor la gaze, curent, sau pentru a plati lemnele. In total, statul va acorda 1.400 de lei in doua transe a cate 700 de lei. Ministrul Marcel Bolos a explicat la Antena 3 CNN cum va putea fi folosit cardul…

- Romanii vor putea plati facturile la gaz, curent, caldura sau lemne cu cardul de energie. In total, statul va acorda 1.400 de lei in doua transe a cate 700 de lei. Ministrul Marcel Bolos a explicat la Antena 3 CNN cum va putea fi folosit cardul de energie