Ministrul Marcel Bolos: Jumatate de milion de familii si-au platit deja facturile din bani europeni In perioada 20 februarie ndash; 16 martie 2023, romanii vulnerabili au utilizat 155 milioane lei pentru plata facturilor la utilitati, prin intermediul cardurilor de energie. In total, au fost efectuate peste 500.000 de plati, din care 88.000 17,6 prin mijloace electronice."La mai putin de o luna de la startul utilizarii cardurilor pentru energie, mai mult de jumatate de milion de familii au folosit banii pusi la dispozitie din fonduri europene pentru a si achita facturile. Beneficiarii au ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

