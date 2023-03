Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele Campaniei Naționale de verificare a angajatorilor romani, agenti de munca temporara si furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca Avand in vedere obiectivele specifice ale Inspectiei Muncii stabilite prin lege, in perioada 09.02 – 10.03.2023 s-a desfasurat…

- In contextul in care fenomenul migratiei cetatenilor straini non UE in Romania a luat amploare, pentru o buna gestionare a acestui fenomen si promovarea unei migratii legale in beneficiul tuturor celor implicati, societate romaneasca si imigranti, obiective avute in vedere prin Strategia nationala privind…

- ”Din al doilea trimestru al acestui an vor putea fi accesate finantarile destinate domeniilor educatiei si accesului pe piata muncii, prin Programul Educatie si Ocupare 2021 – 2027. Cele 18 apeluri programate a fi lansate in cursul acestui an au un buget total de 1,15 miliarde de euro si vor finanta…

- Aceștia sunt atrași de salariile mai atractive, in vestul țarii noastre, fața de cele din estul Ungariei. Nu este de mirare, așadar, ca cei care locuiesc in acea zona sunt tentați sa vina sa lucreze in țara noastra, chiar daca asta inseamna sa faca zilnic naveta spre loculd e munca. Acesta este și motivul…

- Autoritatile judetene din Arad si Timis incearca sa atraga forta de munca din estul Ungariei, pentru a acoperi o parte din deficitul existent in zonele industriale din vestul Romaniei, in acest sens urmand sa organizeze intalniri la Csongrad, in județul maghiar care se invecineaza cu cele doua din Romania,…

- Un numar de 21.988 de persoane, dintre care 11.181 de femei, au fost incadrate in 2022, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AMOFM Bucuresti.

- Academicianul Lucian Albu, președinte al Consiliului Științific al Institutului de Studii Financiare (ISF) , realizeaza, in exclusivitate pentru www.studiifinanciare.ro, o analiza amanunțita a mecanismelor prin care reducerea populației Romaniei, fenomen care dureaza deja de 30 de ani, va afecta economia…

- Legea care stabileste masuri de eficientizare a monitorizarii traficului rutier a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis, a transmis, joi, Administratia Prezidentiala, citata de Agerpres. Noua lege vizeaza monitorizarea traficului rutier pe drumurile publice intr-un sistem integrat si reglementeaza…