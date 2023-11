Stiri pe aceeasi tema

- Romania are depozitele de gaze pline și este gata sa ajute in aceasta iarna Ucraina și Republica Moldova, a spus marți ministrul Energiei, Sebastian Burduja. “Da, suntem la 103% aproximativ, grad de umplere Am facut supra-plinul. Este adevarat ca ne-am aratat disponibilitatea și fața de Republica Moldova,…

- Ungurii nu au renunțat la ideea de a cumpara gazele pe care OMV Petrom și Romgaz la vor extrage incepand cu anul 2027 din uriașul zacamant Neptun Deep din partea romaneasca a Marii Negre. Ministrul roman al Energiei, Sebastrian Burduja, a aratat ca pana atunci Romania trebuie sa-și dezvolte industria,…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, si-a exprimat, duminica, bucuria dupa ce Partidul populist al fostului premier Robert Fico, care se opune sprijinului pentru Ucraina, a obtinut victoria in alegerile legislative in Slovacia. „Oamenii au luat o decizie clara in cadrul unor alegeri democratice…

- Ministrul maghiar al afacerilor externe și al comerțului, Peter Szijjarto, a subliniat necesitatea diversificarii surselor de energie și a fluxului de gaze recent inițiat din Azerbaidjan, transmite Azernews, citand o postare pe X a lui Zoltan Kovacs, secretarul de stat maghiar pentru diplomație și relații…

- Uniunea Europeana trebuie sa priveasca extinderea ca pe o prioritate, deoarece integrarea Balcanilor de Vest ar consolida considerabil blocul, a declarat ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto.

- Aflat la Forumul Strategic desfașurat la Bled, in Slovenia, ministrul maghiar de Externe, Peter Szijjarto, a catalogat drept rușinos faptul ca Romania și Bulgaria nu au fost incluse printre membri Schengen. Ministrul maghiar a mai spus ca și extinderea UE ar trebui sa se faca mai rapid. Cu ocazia Forumului…

- Ungaria intra tare pentru susținerea aderariii Romaniei la Schengen, aderare blocata in special de Austria și Olanda. Ii invit politicos, sa nu zic ca ii somez pe prietenii noștri austrieci, ca in aceasta toamna sa nu blocheze din nou, ci sa fie de acord cu aderarea prietenilor noștri romani la Spațiul…

- „Ii invit politicos, sa nu zic ca ii somez pe prietenii noștri austrieci, ca in aceasta toamna sa nu blocheze din nou, ci sa fie de acord cu aderarea prietenilor noștri romani la Spațiul Schengen”, spune ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto.