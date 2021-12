Stiri pe aceeasi tema

- Momente de cumpana traite de un ministru din Madagascar. Reprezentantul guvernului susține ca a inotat timp de 12 ore pana cand s-a aflat in siguranța, dupa ce elicopterul sau s-a prabușit in mare in timpul unei misiuni de salvare, relateaza BBC. „Nu este momentul sa mor”, a spus epuizat ministrul de…

- Șeful Statului Major al Apararii din India, generalul Bipin Rawat, s-a prabușit, miercuri, cu elicopterul in Tamil Nadu. Patru persoane și-au pierdut viața. Elicopterul IAF Mi-17V5 avea 14 persoane la...

- Un elicopter in care se afla seful Statului Major al armatei Indiei, generalul Bipin Rawat, s-a prabusit, miercuri, in statul Tamil Nadu din sudul tarii. Potrivit serviciilor de salvare, in incident si-au pierdut viata cel putin trei persoane. “Un elicopter Mi-17V5 (de fabricatie ruseasca) al Fortelor…

- Elicopterul s-a prabusit duminica dupa-amiaza intr-o padure din Buchen, in apropierea frontierei dintre Hessa si Bavaria. Elicopter prabusit in Germania. Trei oameni au murit duminica intr-un accident de elicopter in landul Baden-Wuerttemberg, relateaza dpa. ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți…

- Trei oameni au murit duminica intr-un accident de elicopter in landul Baden-Wuerttemberg, relateaza dpa preluat de agerpres. Potrivit unui purtator de cuvant, pentru moment nu se stie daca mai este vreo persoana care se afla in elicopter si inca nu a fost gasita. Anchetatorii incearca sa stabileasca…