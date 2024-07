Stiri pe aceeasi tema

- Duma de Stat a Rusiei a adoptat miercuri in sesiune plenara o declaratie care prevede suspendarea participarii delegatiei Adunarii Federale a Rusiei la lucrarile Adunarii Parlamentare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (AP OSCE), dupa ce Romania a interzis delegatiilor din Rusia…

- Romania gazduiește, in aceste zile, cea de-a 31-a sesiune a Adunarii Parlamentare a Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa. La aceasta reuniune, care are ca tema principala rolul OSCE in actuala arhitectura de securitate, participa, timp de cinci zile, parlamentari din peste 50 de state.…

- Parlamentari din peste 50 de state participante la Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa s-au reunit astazi la București, pentru cea de-a 31-a sesiune anuala a Adunarii Parlamentare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (AP OSCE). Cu tema generala “Perspectiva parlamentara…

- In perioada 29 iunie-3 iulie, la București va avea loc cea de a 31-a sesiune anuala a Adunarii Parlamentare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (AP OSCE). Pe agenda discițiilor sunt subiecte precum razboiul Federatiei Ruse impotriva Ucrainei și situatia din Orientul Mijlociu.

- Romania a anunțat ca nu va permite participarea delegațiilor din Rusia și Belarus la sesiunea anuala a Adunarii Parlamentare a Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE), care va avea loc la București intre 29 iunie și 3 iulie 2024. Aceasta decizie, comunicata de Ministerul Afacerilor…

- Romania nu va permite participarea delegațiilor din Rusia și Belarus la adunarea Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE) de la București, transmite MAE, conform Antena 1. Reuniunea va incepe pe 29 iunie. MAE anunța sambata ca „autoritațile romane au decis sa nu permita participarea…

- Romania a refuzat sa elibereze vize membrilor delegației ruse pentru a participa la sesiunea Adunarii Parlamentare a Organizației pentru securitate și Cooperare in Europa (AP OSCE) de la București, a declarat președintele Comisiei pentru Afaceri Internaționale a Consiliului Federației, Grigory Karasin.…

- Provocarile regionale de securitate, in contextul razboiului brutal al Federației Ruse impotriva Ucrainei, precum și aspectele aferente procesului de reglementare transnistreana au fost discutate la intrevederea prim-ministrului Dorin Recean cu președintele in exercițiu al Organizației pentru Securitate…