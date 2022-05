Ministrul Culturii Lucian Romascanu a declarat ca asteapta rezultatul unei anchete si isi doreste ca TVR sa nu fie implicata in scandalul eliminarii punctajului juriului romanesc de la Eurovision, subliniind ca acest concurs ar merita o "resetare" pentru ca "votul politic, pe simpatii si vecinatati, nu are legatura cu muzica". "Mai mult ca oricand, cred ca este absolut necesara o resetare completa a Eurovision, pe alte baze, unele care sa puna publicul pe primul loc, iar votul oamenilor sa conteze cu adevarat! Impartirea politica a voturilor - pe care o vedem de ani de zile - nu are nicio legatura…