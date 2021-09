Ministrul Lucian Bode, surprins fără mască la UNTOLD Lucian Bode, Ministrul afacerilor interne, a fost surprins fara masca de protectie la UNTOLD intr-un spatiu inchis, se arata intr-o postare a Sindicatului Polițiștilor Europeni, Europol. „Ministrul de interne, ministrul justiției și ministrul transporturilor «wanna be», Lucian Bode, unicul ministru 3 in 1, a fost surprins la UNTOLD fara masca de protecție. Sigur, pentru poza oficiala, a folosit-o, dar ulterior și-a dat-o jos. Asta pentru ca legea in Romania se imparte intre «jmecheri» și «fraieri». Intre cei care permit sa se organizeze festivaluri cu zeci de mii de oameni care efectiv se iau… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

