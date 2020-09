Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Europol il acvuza pe ministrul Transporturilor Lucian Bode ca minte cu nerusinare atunci cand spune ca nu stia ca Touaregul cu care se deplasa avea in functiune semnalele acustice si luminoase sau cand afirma ca nu el l-a pus pe soferul SPP sa circule cu viteza si sa incalce regulile de circulatie.

- Se complica situația in cazul accidentului in care a fost implicat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a carui mașina era condusa de un ofițer al Serviciului de Paza și Protecție. Premierul Ludovic Orba a declarat ca Bode nu trebuie sa-ți dea demisia pentru ca era pe bancheta din spate. Pe langa…

- Se complica situația in cazul accidentului in care a fost implicat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a carui mașina era condusa de un ofițer al Serviciului de Paza și Protecție.Premierul Ludovic Orba a declarat ca Bode nu trebuie sa-ți dea demisia pentru ca era pe bancheta din spate. Pe langa…

- SPP ofera primele explicații dupa accidentul in care a fost implicat ministrul Transporturilor, cu mașina de serviciu, la volanul careia se afla un angajat al SPP.„Un autoturism al Serviciului de Protecție și Paza, aflat in misiune, cu semnalele acustice și luminoase pornite conform legii,…

- O autospeciala SMURD din cadrul ISU Galati a fost avariata, vineri seara, dupa ce a fost lovita de un autoturism al carui sofer nu a acordat prioritate salvarii care se afla in misiun, cu semnalele acustice si luminoase in functiune, anunța news.ro.Accidentul a avut loc, vineri seara, in municipiul…

- Politistii au efectuat semnalele acustice si luminoase in scopul opririi autovehiculului, insa conducatorul auto nu s a conformat. Oamenii legii au pornit imediat in urmarirea autovehiculului avand in continuare semnalele acustice si luminoase pornite si au parcurs astfel o distanta de aproximativ doi…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu afirma intr-o discuție purtata cu un lider parlamentar liberal ca „și-a luat-o” pentru acțiunile din timpul pandemiei. „Nu crezi ca mi s-a cam umplut si mie paharul?”, afirma șeful social-democrat.Dupa ce Guvernul a trimis in Parlament legea carantinei,…

- Indiferent de sucirea numarului de cazuri de Covid, care ba crește, ba scade, eterna grija a lui Ludovic Orban ramane starea de sanatate a populației. Acum, pe buna dreptate, și virusul asta e de o obraznicie rar intalnita. Dupa cinci luni in care Guvernul a pompat in el bani cu nemiluita, n-ar fi și…