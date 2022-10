Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a cerut luni un ”armistițiu politic” pana la luarea unei decizii privind eventuala aderare a Romaniei la spațiul Schengen, decizie ce ar putea fi luata la Consiliul UE din luna decembrie, potrivit News.ro. Bode, implicat in scandalul licitației BMW și in controversa legata de doctoratul sau, arata ca ”disputele politice” pot fi reluate dupa eventuala intrare in Schengen. ”Vreau sa fac un apel la un armistitiu politic: este timpul ca toate fortele politice sa dovedeasca unitate pe acest dosar major pentru Romania. Sunt momente cand nu trebuie sa ratam…