Ministrul Lucian Bode a calificat ca inadmisibil comportamentul polițiștilor care au protestat miercuri la palatul Cotroceni. “Am cerut un raport. Aceste imagini nu sunt de conceput – sa vezi polițiști imbrancindu-se cu jandarmi. Dialogul este soluția pentru revendicarile sindicale, a declarat Bode la Antena 3. ” Nu pot accepta sa se treaca peste anumite limite […] The post Ministrul Lucian Bode, despre protestul de la Cotroceni: “Liderii de sindicat ai polițiștilor au avut comportament de ultrași” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .