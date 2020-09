Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Comisiei Centrale de Receptie la terminarea lucrarilor de la magistrala M5 si cei ai Comisiei de Punere in Functiune (PIF) au semnat procesele-verbale in urma carora aceasta magistrala de metrou poate fi data in exploatare si, totodata, in...

- "Vineri s-au semnat cele doua procese-verbale de catre comisiile de specialitate, si anume, cel de receptie la terminarea lucrarilor si cel de punere in functiune (PIF) a acestui obiectiv. Dupa indeplinirea tuturor procedurilor administrative, care au mai ramas de efectuat de catre beneficiar, urmeaza…

- Membrii Comisiei Centrale de Recepție la terminarea lucrarilor de la magistrala M5 și cei ai Comisiei de Punere in Funcțiune (PIF) au semnat procesele-verbale in urma carora metroul din Drumul Taberei poate fi dat in folosința. Inaugurarea metroului ar urma sa aiba loc probabil marți, 15 septembrie…

- Membrii Comisiei Centrale de Receptie la terminarea lucrarilor de la magistrala M5 si cei ai Comisiei de Punere in Functiune (PIF) au semnat procesele-verbale in urma carora aceasta magistrala de metrou poate fi data in exploatare si, totodata, in trafic cu calatori, a anuntat, vineri seara, Ministerul…

- Ministerul Transporturilor a anunțat ca membrii Comisiei Centrale de Recepție și cei ai Comisiei de Punere in Funcțiune au semnat procesele verbale in urma carora Magistrala de metrou M5, care strabate cartierul Drumul Taberei, poate fi data in exploatare pentru calatori. Data precisa urmeaza sa fie…

- Membrii Comisiei Centrale de Receptie la terminarea lucrarilor de la magistrala M5 si cei ai Comisiei de Punere in Functiune (PIF) au semnat procesele-verbale in urma carora aceasta magistrala de metrou poate fi data in exploatare si, totodata, in trafic cu calatori, a anuntat, vineri seara, Ministerul…

- Membrii Comisiei Centrale de Receptie la terminarea lucrarilor de la magistrala M5 si cei ai Comisiei de Punere in Functiune (PIF) au semnat procesele-verbale in urma carora aceasta magistrala de metrou poate fi data in exploatare si, totodata, in trafic cu calatori, a anuntat, vineri seara, Ministerul…

- Metroul din Drumul Taberei nu va fi gata nici la 30 iunie, dupa 7 ani de lucrari. Ministrul Transporturilor cere scuze in numele celor 17 ministri din aceasta perioada Moment istoric in Bucuresti. Au inceput testele cu trenul pe prima linie de metrou construita dupa 1989, in Romania, magistrala 5 din…