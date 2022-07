Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care s-au imprumutat la banci si intampina dificultati in ceea ce priveste plata ratelor, pe fondul majorarii ROBOR, pot cauta acele solutii pe care bancile le pun la dispozitie, insa pot opta si pentru amanarea ratelor cu pana la 9 luni, a declarat, vineri, la finalul sedintei de Guvern,…

- Guvernul rus a inceput sa lanseze apeluri la 'mobilizarea de voluntari' in fiecare din regiunile sale pentru formarea de noi batalioane cu care sa continue invazia in Ucraina, potrivit grupului de experti americani de la Institutul pentru Studiul Razboiului din Washington (ISW), citat joi de agentia…

- Liderul Partidului Laburist Britanic, Keir Starmer, a numit demisia lui Boris Johnson o veste buna pentru țara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Guvernul ungar va infiinta in cadrul Ministerului de Interne o forta de paza a frontierei, a anuntat joi Gergely Gulyas, seful cancelariei premierului Viktor Orban, intr-o conferinta de presa, transmite MTI. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri Memorandumul prin care Banca Europeana de Investitii va sprijini Romania in implementarea proiectelor finantate din fondurile alocate pentru 2021 - 2027, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE). Fii la curent cu cele mai…

- Ministrul de Interne, secretarul general al PNL Lucian Bode a declarat, miercuri, despre propunerile inaintate de PSD privind modificarea Codului Fiscal, ca tot ceea ce se va aplica de la 1 ianuarie 2023 va fi prezentat public pana cel tarziu la 1 iulie, el aratand ca este posibil ca Guvernul sa…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, dupa o ședința largita a PSD, ca in cel mult o luna de zile se vor declanșa alegerile interne „de jos in sus” in organizațiile in care social-democrații au caștigat alegerile locale, ulterior urmand sa aiba loc alegeri și in restul județelor. PSD a caștigat…

- O rupere de nori a produs pagube, luni seara, in comunele Spermezeu si Caianu Mic din judetul Bistrita-Nasaud, situate la poalele Muntilor Tibles, apa revarsandu-se pe drumuri si in curtile oamenilor si ale unor lacase de cult si unitati de invatamant dupa ce mai multe podete au fost colmatate.Primarul…