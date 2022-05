Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Bode, catre șefii structurilor MAI din Alba: Va solicit sa eficientizați acțiunile de combatere a infracțiunilor silvice Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, le-a solicitat șefilor structurilor județene MAI din Alba sa intensifice acțiunile de combatere a infracționalitații in domeniul…

- FOTO| Ministrul Afacerilor Interne, intalnire de lucru in județul Alba cu reprezentanții structurilor ministerului: „Alba are un specific aparte pe zona de regim silvic” FOTO| Ministrul Afacerilor Interne, intalnire de lucru in județul Alba cu reprezentanții structurilor ministerului: „Alba are un specific…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Nicolae Bode, a participat joi la o intalnire in județul Alba cu reprezentanții structurilor teritoriale ale ministerului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Menținerea ordinii și liniștii publice, supravegherea și controlul frontierei de stat, stingerea incendiilor și acordarea asistenței medicale de urgența au reprezentat principalele misiuni desfașurate de efectivele MAI, in ultimele 24 de ore. Astfel, personalul structurilor operative a intervenit la…

- Deputații PSD, PNL și UDMR au votat un proiect de lege ce permite instituțiilor din domeniul electoral, al apararii și ordinii publice, precum și companii de stat din domeniul energiei, sa achiziționeze autoturisme mai scumpe din banii tuturor romanilor. In acest fel, partidele sistemului și-au oferit…

- Parlamentul italian a aprobat o lege cu ”masuri urgente” de limitare a cresterii pretului la energie, una dintre acestea fiind scaderea cu doua grade a temperaturii in toate cladirile publice pentru a economisi energie, relateaza agentia EFE. Concret, pe timp de iarna temperatura interioara in aceste…

- „Acțiunea indreptata impotriva președintelui raionului Cahul face parte din strategia actualei guvernari de a obține puterea totala și la nivelul administrațiilor publice locale”. Declarația a fost facuta de deputatul PSRM, Fiodor Gagauz, la protestul in susținerea președintelui raionului Cahul, Marcel…

- In ultimele 24 de ore, prioritatile structurilor MAI au fost mentinerea ordinii si linistii publice, supravegherea si controlul frontierei de stat, stingerea incendiilor si acordarea asistentei medicale de urgenta. Astfel, angajatii din cadrul structurilor operative au intervenit la 3.759 de evenimente,…