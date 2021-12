Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Vladimir Putin s-a declarat dezamagita, vineri, de semnalele negative primite din partea Statelor Unite ca reactie la formularea conditiilor de garantare a securitatii cerute din partea Aliantei Nord-Atlantice. Ministerul rus de Externe a anuntat, vineri, ce garantii de securitate…

- Mircea Geoana, Secretarul general adjunct al NATO, a declarat vineri ca in regiunea Marii Negre exista o competitie geopolitica intensa si a adaugat ca alianta, alaturi de partenerii sai, ia masuri de descurajare și de aparare, informeaza Agerpres. Fostul Ministru de Externe a subliniat nevoia de a…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat, ieri, la consultari cu Președintele Statelor Unite ale Americii, Joseph R. Biden, și cu ceilalți lideri ai statelor aliate care fac parte din Formatul București 9 (B9). Subiectul principal al consultarilor, desfașurate telefonic, a vizat situația…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe rus, a declarat ca Rusia va prezenta NATO o propunere ce are in vedere garanții de securitate care sa fie obligatorii pentru organizațiile implicate, potrivit EFE. ”Vom formula in curand propuneri concrete catre colegii nostri occidentali si speram ca le vor lua…

- Ministrul de externe Bogdan Aurescu respinge poziția exprimata de Rusia privind sistemul antiracheta din Romania. Reacția vine dupa ce Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat la reuniunea OSCE desfașurata la Stockholm, ca in Romania și Polonia au fost instalate sisteme

- In aceste clipe are loc conferința de presa susținuta de viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și integrarii europene al Republicii Moldova, Nicu Popescu, și ministrul afacerilor externe al Rusiei, Serghei Lavrov.

- Ucraina si Romania doresc ca aliatii occidentali sa-si intensifice prezenta militara in Marea Neagra, acuzand Rusia ca militarizeaza regiunea, potrivit unor scrisori ale ambasadorilor celor doua tari, obtinute de Defense News. Avertismentele lor – ca agresiunea Rusiei si desfasurarea sistemelor de…

- Ministrul american al apararii, Lloyd Austin, a sosit luni in Georgia, prima etapa a turneului sau in regiunea Marii Negre cu scopul de a consolida aliantele cu tarile supuse presiunii Rusiei, transmite France Presse. Dupa Georgia, Austin se va deplasa in alte doua tari riverane Marii Negre,…