Alina Gorghiu a reacționat in urma "scandalului Gheboasa". In cadrul unei conferințe de presa susținuta in cursul zilei de azi, in Arad, referitor la controversele aparute in urma festivalului UNTOLD, ministrul Justiției a ținut sa puncteze ca educația tinerilor și „compasul moral” al acestora se formeaza in familie.