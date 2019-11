Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Predoiu a anunțat ca Ministerul Justiției cere Parlamentului prorogarea, pana in 2021, prevederile privind pensionarea anticipata a magistraților, subliniind ca este esențial ca propunerea sa fie publicata in Monitorul Oficial pana la finele anului, conform Mediafax.Citește și: BREAKING…

- Ministrul justiției, Catalin Predoiu, a anunțat joi intr-o conferința de presa ca guvernul nu va abroga legea recursului compensatoriu votata de PSD, ALDE și UDMR. Predoiu a susținut ca sunt trei motive pentru care legea recursului compensatoriu nu poate fi abrogata: vor urma condamnari de la CEDO,…

- Guvernul Ludovic Orban a trecut de votul Parlamentului. Toți cei 240 de parlamentari prezenti in sala au votat pentru Guvernul Orban. Niciun vot nu a fost impotriva și nici un vot nu a fost anulat. Asadar Guvernul Ludovic Orban a obținut votul de incredere al Parlamentului. Votul a fost secret, exprimat…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat, luni, in plenul reunit al Parlamentului, ca justiția din Romania va fi paralizata complet daca pensionarea anticipata a magistraților intra in vigoare, in condițiile in care aproape 2.

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, se va prezenta luni, 4 noiembrie, in plenul reunit al Parlamentului, pentru a obține votul de investitura pentru noul Guvern format. Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au decis, luni, ca audierea miniștrilor propuși sa faca parte din…

- Elena Udrea ajunge din nou in fata judecatorilor in dosarul finantarii campaniei electorale din 2009. In acelasi dosar apare si Ioana Basescu, fiica cea mare a fostului presedinte Traian Basescu. Avocatii fostului ministru au cerut ca judecatorii sa ia in considerare si alte probe, iar cererea lor este…

- Președintele Klaus Iohannis se intalnește azi cu partidele parlamentare in vedere formarii unui nou Guvern, dupa ce Parlamentul a adoptat, joi, moțiunea de cenzura prin care i-a fost retrasa increderea Guvernului Dancila. Intr-o declarație de presa susținuta joi, Klaus Iohannis a spus ca “cea mai buna…

- Seful DIICOT, Felix Banila, nu demisioneaza inca din functie in ciuda ultimatumului dat de presedintele Klaus Iohannis. Felix Banila spune ca ar fi las si iresponsabil daca ar demisiona. Mai mult, acesta spune ca isi va intreba colegii si abia ulterior va decide daca pleaca sau ramane in functie. Ministrul…