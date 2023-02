Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justiției condus in prezent de liberalul Catalin Predoiu, a pregatit un proiect prin care vrea sa dea pensii speciale și grefierilor și specialiștilor IT din cadrul instanțelor judecatorești și al parchetelor de pe langa acestea, in pline negocieri dintre Comisia Europeana, Banca Mondiala…

- Scandal mare pe tema pensiilor speciale, din cauza ca banii din PNRR blocați din aceasta cauza. Banca Mondiala și-a spus parerea despre pensiile speciale și a aratat greșeile facute de Guvern. Intre timp, ministrul muncii se confrunta cu acuzații personale și este așteptat in Parlament pe 28 februarie…

- Este o prioritate. Am gasit ca erau pensiile speciale si se va veni cu forma dupa ce Banca Mondiala vom avea proiectul final si raportul final. Si vom veni categoric cu acele masuri pentru a modifica in Parlament si unde mai era blocajul, la decarbonizare? Asteptam de la Ministerul Energiei solutia,…

- Reprezentanti ai Bancii Mondiale discuta zilele acestea cu autoritatile de la Bucuresti raportul final privind proiectul legii pensiilor speciale, o componenta a reformei sistemului public de pensii si o lege de care depinde acceptarea celei de-a treia cereri de plata din PNRR. Luni si marti, ei au…

- Președintele USR, Catalin Drula, a declarat marți, 27 decembrie, ca Guvernul PSD-PNL-UDMR, „patronat de presedintele Iohannis”, nu a facut nici pana acum proiectul de reforma a pensiilor speciale, asa cum prevede PNRR, iar banii europeni risca sa nu mai ajunga in Romania, daca nu este indeplinit jalonul…

- „Nu am avut inca aceasta discutie (supraimpozitarea pensiilor speciale – n.r.) si aceasta varianta. Este o discutie care excede prevederilor din PNRR. Proiectul lucrat de Ministerul Muncii impreuna cu ministerele de resort nu are, in acest moment, prevederi de fiscalitate, pentru ca nu avem acest lucru…

