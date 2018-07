Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca viziteaza, luni, Penitenciarul Bacau si ca va cauta posibile amplasamente pentru arhiva aferenta Curtii de Apel Bacau. Tudorel Toader a precizat ca, in prezent, sunt aproximativ 473 de kilometri de documente care trebuie arhivate in conditii corespunzatoare. “Astazi voi vizita penitenciarul Bacau si posibilele amplasamente pentru arhiva aferenta The post Ministrul Justiției viziteaza penitenciarele din estul țarii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .