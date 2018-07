Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca astazi viziteaza Penitenciarul Bacau si Penitenciarul Focsani. "Astazi voi vizita penitenciarul Bacau si posibilele amplasamente pentru arhiva aferenta Curtii de Apel Bacau. In egala masura, dupa ce am vizitat sectiile exterioare de la Tuchilești,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, ca intentioneaza sa construiasca 15 cladiri pentru a muta arhivele Curtilor de Apel din tara. "Avem un program sa facem 15 arhive, mari, pe mii de metri, cate una pentru fiecare Curte de Apel. In Justitie, documentele se pastreaza 90 de ani. Vrem…

- Tudorel Toader, despre decizia pe care presedintele Iohannis o va lua in legatura cu revocarea Codrutei Kovesi. Ministrul Justitiei a declarat, luni, dimineata ca a inteles ca presedintele va citi ” pana va intelege”, exprimandu-si convingerea ca seful statului isi va indeplini obligatiile. “Eu am declarat…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader a declarat, joi, la Timișoara, ca președintele Romaniei nu poate incalca legea fundamentala și ca trebuie sa o revoce pe șefa DNA atunci cand decizia CCR de revocare a procurorului-șef va fi publicata in Monitorul Oficial. In caz contrar, Klaus Iohannis incalca o…

- Curtea Constitutionala a Romaniei ar putea pronunta miercuri decizia pe tema conflictului intre puteri in cazul respingerii revocarii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. In 10 mai, avand nevoie de timp pentru a delibera, plenul Curtii a dispus amanarea pronuntarii pentru data de 30 mai. In sedinta de atunci,…