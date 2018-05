Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va fi prezent miercuri in plenul Senatului, incepand cu ora 10,00, la 'Ora Guvernului', dezbaterea politica solicitata de grupul parlamentar PNL avand ca tema "Implicatiile raportului GRECO asupra imaginii justitiei in Romania".



Initial dezbaterea a fost stabilita pentru data de 3 mai, dar a fost reprogramata.



"Pozitia PNL este ca ministrul Justitiei fuge de a veni in fata Senatului in tot acest scandal al legilor Justitiei si al Codurilor penale. Se eschiveaza de a veni in Senat, dar pana la urma va veni si va trebui sa raspunda unor…