- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a avizat favorabil numirea procurorului Felix Banila, propus de Tudorel Toader la sefia DIICOT.Vezi aici - MOTIVARE (.pdf) Avizul este unul consultativ si va fi transmis ministerului Justitiei. Ministrul Justitiei a…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, spune ca exista proceduri de extradare in derulare, atat in ceea ce o privește pe Elena Udrea, condamnata recent la șase ani de inchisoare cu executare in dosarul Gala Bute, cat și in ceea ce il privește pe Sebastian Ghița, incarcerat in prezent in Serbia. Toader…

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, l-a nominalizat la conducerea DIICOT pe Felix Banila, prim-procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau.

