- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat miercuri, 16 iunie, dupa ședința de Guvern, ca se așteapta „la un deznodamant fericit privind desfiintarea SIIJ”.„A fost decizia de a astepta avizul de la Comisia de la Venetia, care va veni la inceputul lunii iulie. Ma astept la un deznodamant fericit privind…

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, susține ca SIIJ (Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție) o sa fie desființata cel mai probabil in aceasta vara, dupa ce primește avizul Comisiei de la Veneția. De asemenea, Stelian Ion precizeaza ca legile justiției sunt intr-o etapa avansata și anticipeaza…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a afirmat, in cadrul unei discutii cu ambasadorii statelor Uniunii Europene, ca in ultimii ani "am exersat democratia si am demonstrat ca putem apara principiile statului de drept in Romania". "Vom folosi toate instrumentele de care dispunem, pentru a repara si consolida…

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, propune modificari la procedura de numire a procurorilor. Ministrul Justiției, Stelian Ion, propune o serie de modificari ale legilor justiției, in ceea ce privește numirea procurorilor in funcții de conducere și durata mandatelor acestora. El considera ca aceste masuri…

- Propuneri de modificari ale legilor justiției Ministrul Justiției, Stelian Ion. Foto: gov.ro. Ministrul Justiției, Stelian Ion, propune o serie de modificari ale legilor justiției, în ceea ce privește numirea procurorilor în funcții de conducere și durata mandatelor acestora.…

