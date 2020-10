Ministrul justitiei, Catalin Predoiu, declara ca este de acord cu premierul Ludovic Orban in legatura cu reforma Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), sustinand ca, uneori, “jurisprudenta recenta a CCR ii ultra-activeaza competentele”. Predoiu precizeaza pe blogul sau ca aceasta este o opinie politica. “Sunt de acord cu prim-ministrul cand spune ca se impune o […] The post Ministrul justiției se alatura premierului in atacul contra Curții Constituționale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .