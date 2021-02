Ministrul Justitiei: Sa lovim grupurile infractionale acolo unde le doare mai tare, la bani

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat, vineri, la bilantul activitatii DIICOT pe 2020, ca grupurile infractionale ”trebuie lovite acolo unde le doare cel mai tare, adica la bani”, informeaza agerpres . „Trebuie sa lucram la blocarea fluxurilor de bani si apoi la recuperarea prejudiciilor si produsului…

- Stelian Ion a declarat ca ar fi oportuna schimbarea modalitatii de numire a judecatorilor la Curtea Constitutionala, lucru care poate fi facut prin reviziurea Legii fundamentale. Ministrul Justitiei a adaugat ca ar trebui schimbat si modalitatea numirii Avocatului Poporului si la Curtea de Conturi,…

- Un deputat norvegian care l-a nominalizat, in septembrie anul trecut, pe presedintele american Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace a afirmat joi ca acesta si-a meritat nominalizarea, dar ca acum el nu ar mai face-o, relateaza dpa potrivit Agerpres. "Nominalizarea la Nobel a fost pentru acordul…

- UPDATE. Ministrul Justiției, Stelian Ion, a transmis, marți, procurorului general Gabriela Scutea cererea de urmarire penala a fostului ministru al Mediului, Costel Alexe. „Astazi, 5 ianuarie 2021,...

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, afirma ca Ministerul Justitiei "si-a atins toate obiectivele posibile in anul 2020, in conditiile dificile ale unui guvern care a fost fortat sa lucreze fara majoritate parlamentara". "Ministerul Justitiei si-a atins toate obiectivele posibile in anul…