Ministrul Justitiei, Stelian Ion, afirma ca Raportul Comisiei Europene privind statul de drept la nivelul UE spune explicit ca desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) si refacerea competentelor DNA, DIICOT si ale parchetele de pe langa Curtile de apel este solutia corecta pentru a elimina potentiale presiuni asupra magistratilor.



Conform unui comunicat al Ministerului Justitiei, Comisia Europeana a publicat, marti, Raportul privind statul de drept la nivelul UE.



Este al doilea an in care CE publica analiza efectuata in fiecare stat membru,…