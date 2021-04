Ministrul Justiției: „Problema judecătorilor este că pensia e mai mare decât salariul”. Modificările anunțate Modul de calcul al valorii pensiei magistraților și al vechimii in munca vor fi modificate, pentru a nu mai exista situații in care pensia sa fie mai mare decat salariul sau persoane care vin pentru scurta perioada in magistratura sa se poata retrage in scurt timp din funcție. Ministrul Justiției a anunțat luni ce modificari vor fi adoptate. Daca anul trecut au fost peste 140 de judecatori pensionați, in doar trei luni din acest an s-au retras din campul muncii 129 judecatori și 29 procurori. „Problema principala este ca pensia e mai mare decat salariul. Pensiile speciale ale magistraților nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

