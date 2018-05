Stiri pe aceeasi tema

- "Joi, la orele 12.00, la invitatia PNL, voi participa la "Ora Guvernului" pentru a raspunde la intrebarile referitoare la Raportul GRECO! In acest sens, pe data de 25.04.2018, la orele 13.01, am primit invitatia, confirmand participarea in aceeasi zi, la orele 17.07!", a scris Tudorel Toader pe pagina…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, precizeaza, intr-o postare pe Facebook, ca joi va participa in Parlament la "Ora Guvernului", la invitatia PNL, pentru a raspunde la intrebarile referitoare la Raportul GRECO."Maine, 3.05.2018, la orele 12,00, la invitatia PNL, voi participa la 'Ora Guvernului'…

- Biroul permanent al Senatului a aprobat, in sedinta de luni, cererea formulata de grupul parlamentar al PNL prin care ministrul Justitiei Tudorel Toader urmeaza sa participe, pe 3 mai, ora 12.00, la "Ora Guvernului" pentru a da explicatii legate de raportul GRECO.

- Controverse privind raportul GRECO Ministerul Public considera ca raportul GRECO vine sa confirme avertismentele repetate ale ministerului în legatura cu modificarile aduse legilor justitiei. Este si parerea politicienilor din opozitie. Reprezentantii puterii sustin, însa,…

- PNL il cheama pe ministrul Justiției la ”Ora Guvernului”, in Senat. Anunțul a fost facut de presedintele PNL, Ludovic Orban, el precizand ca invitația vine in contextul raportului Grupului statelor impotriva coruptiei al Consiliului Europei (GRECO). “In concluziile raportului GRECO cred ca puteti recunoaste…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu afirma ca raportul GRECO reprezinta o ''lovitura grea'' pentru PSD-ALDE si impune o reactie publica din partea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, si a presedintilor Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. "Cam asa va…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis, sambata, pe Facebook, un comunicat de presa prin care anunta ca s-a intalnit miercuri cu echipa de experti - raportori ai Grupului de State impotriva Coruptiei (GRECO), discutiile vizand legile justitiei.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la finalul Biroului permanent national al partidului, ca se asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa nu se faca de ras cu privire la decizia pe care o va lua in legatura cu DNA. Intrebat ce asteptari are de la ministrul Justitiei, el a raspuns:…