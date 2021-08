Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, considera ca nu se poate vorbi, cel putin deocamdata, despre un esec in ceea ce priveste Justitia si reclama ca exista „unii” care i-ar dori schimbati din functii pe ministrii USR-PLUS. „Deocamdata, nu putem vorbi de un esec, deplin cel putin. E vorba despre…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a transmis marti, dupa ce Comisia Europeana a publicat Raportul privind statul de drept ca „tonul de astazi este unul de incurajare, iar imaginea obiectiva si foarte bine argumentata pe care o ofera sistemului de justitie ne ajuta sa identificam masurile pentru a repara…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, spune ca Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitiei (SIIJ) nu a putut fi desfiintata pana in acest moment pentru ca „o parte dintre cei care sunt acum in coalitie erau alaturi de PSD, adica UDMR”. „O sa o spun abrupt, ca sa nu ne invartim in jurul cozii:…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a avut o noua intalnire cu David Muniz, insarcinatul cu afaceri al Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, discutiile vizand reformele "iminente" de care Romania "are nevoie". "Ii multumesc domnului Muniz pentru ca este neobosit in a lucra pentru intarirea…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa la Guvern ca decizia coalitiei cu privire la desfiintarea SIIJ este aceea de a astepta avizul de la Comisia de la Venetia.

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a declarat, joi seara, la TVR, ca nu exista transmitere comunitara cu varianta indiana a COVID-19, dar ca ne putem aștepta la efecte asupra copiilor. „Tulpina indiana aparuse in urma cu doua luni la noi in țara. E bine ca numarul se menține redus și ca,…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a anuntat joi ca intensificarea luptei impotriva coruptiei si consolidarea independentei sistemului judiciar prin imbunatatirea accesului la justitie se numara printre reformele incluse in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). "Una din cele…