Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a afirmat, joi seara, ca nu are o "fixatie" in legatura cu desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ), adaugand ca nu va face un "titlul de glorie" pe aceasta tema.



"Sa stiti ca nu am facut si nu voi face un titlu de glorie si nu am o fixatie pe aceasta idee. Nu este nici macar o surpriza (...), inca de la infiintarea ei am criticat aceasta infiintare. Infiintarea ei a avut loc intr-o perioada in care legile justitiei si legislatia penala, de procedura penala erau duse intr-o zona in care ar fi favorizat infractionalitatea…