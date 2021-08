Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat ca liderii UDMR "au o problema cu DNA" deoarece nu doresc ca dosarele de la Sectia Speciala sa ajunga aici. Ministrul a adaugat ca aceasta sectie trebuie desfiintata deoarece, "intentionat sau nu", nu s-a lucrat la dosare de coruptie in randul magistratilor.

- Coalitia functioneaza extraordinar de bine, mai putin la capitolul Justitie, iar UDMR nu respecta programul de guvernare, a declarat miercuri ministrul Justitiei, Stelian Ion, dupa ce a participat la sedinta coalitiei de guvernare. "Coalitia functioneaza extraordinar de bine, mai putin…

- La sedinta coalitiei de guvernare este asteptat ministrul justitiei Ministrul Justiției, Stelian Ion. Foto: gov.ro. La aceasta ora este programata o întâlnire a liderilor coalitiei de guvernare, pentru a stabili la Senat traseul legislativ al proiectului de lege privind desfiintarea Sectiei…

- Liderii coalitiei de guvernare se reunesc miercuri in sedinta, la Palatul Parlamentului, urmand sa discute si despre calendarul parlamentar pentru desfiintarea SIIJ. Ministrul Justitiei, Stelian Ion, va prezenta, in sedinta coalitiei de miercuri, avizul pozitiv dat de Comisia de la Venetia…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, va prezenta, in sedinta coalitiei de miercuri, avizul pozitiv dat de Comisia de la Venetia la proiectul de desfiintare a Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie."Parlamentul se poate intruni in sesiune extraordinara fara nicio grija, pentru ca are solutiile…

- Liderii coalitiei de guvernare se reunesc miercuri in sedinta, la Palatul Parlamentului, urmand sa discute si despre calendarul parlamentar pentru desfiintarea SIIJ. Ministrul Justitiei, Stelian Ion, va prezenta, in sedinta coalitiei de miercuri, avizul pozitiv dat de Comisia de la Venetia la proiectul…

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, a spus, luni, intr-o conferința de presa, despre avizul Comisie de la Veneția, care a salutat demersul guvernului pentru desființarea SIIJ. "Aceasta comunicare cu comisa de la Veneția este foarte importanta. In momentul in care am facut toate demersurile,…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat miercuri, 16 iunie, dupa ședința de Guvern, ca se așteapta „la un deznodamant fericit privind desfiintarea SIIJ”.„A fost decizia de a astepta avizul de la Comisia de la Venetia, care va veni la inceputul lunii iulie. Ma astept la un deznodamant fericit privind…