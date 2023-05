Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in ședința Comisiei juridice din Camera Deputaților, dupa ore intregi de dezbateri, coaliția de guvernare PNL-PSD a dat inapoi și a revenit la forma inițiala a proiectului, fara prag pentru abuzul in serviciu. Proiectul are in continuare „bube”, insa presiunea publica exercitata in ultima saptamana…

- PNL vrea prag valoric mai mic pentru abuzul in serviciu. Cați funcționari sunt la inchisoare pentru aceasta fapta Deputatii liberali au decis, luni, sa propuna ca pragul de la care sa fie sanctionat abuzul in serviciu sa fie doua salarii minime pe economie. Anunțul a fost facut de liderul grupului PNL,…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, explica o realitate cunoscuta și acceptata deja de toți specialiștii in drept și de toata clasa politica: nu exista posibilitatea omiterii unui prag valoric al prejudiciului in cazul infracțiunii de abuz in serviciu. Explicațiile ministrului vin dupa ce Senatul…

- Ministerul Justiției anunța, intr-un comunicat , ca va susține adoptarea de catre Camera Deputaților a unui prag de 9.000 de lei pentru abuzul in serviciu. „Pentru dezbaterile din Camera Deputaților asupra proiectului de lege privind nivelul pragului la infracțiunea de abuz in serviciu prevazuta de…

- Senatorii au votat, miercuri introducerea unui amendament la Codul penal, care prevede un prag valoric de 250.000 lei pentru abuzul in serviciu. Reprezentanții USR au criticat votul, susținand ca actualul ministru al Justitiei, Catalin Predoiu ”este mai toxic decat Iordache” iar ”Iohannis si Predoiu…

- Senatorii au votat, miercuri, in plen, un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum si a altor acte normative, initiat de Guvern la sfarsitul anului 2022, care a introdus, printr-un amendament depus in comisia juridica, un prag valoric pentru abuzul…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a emis vineri un ordin privind formarea Grupului de Lucru – Politica Penala a Romaniei 2024, care are ca scop elaborarea si punerea in dezbatere publica a variantelor revizuite ale noilor Coduri penale si ale legislatiei penale speciale de baza si, ulterior, sesizarea…

