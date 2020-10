Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi a fost testat pozitiv la Covid-19. Anunțul a fost facut in cadrul unei postari pe pagina sa de Facebook. Nagacevschi a ținut sa vina cu unele precizari, dupa ce in adresa lui ar fi venit mai multe acuzații

- Ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi, a anunțat cu puțin timp in urma pe o rețea de socializare ca se trateaza de coronavirus la domiciliu. Mesajul a fost publicat, in contextul unor acuzații adresate conducerii Ministerului precum ca nu intervine in asigurarea actului justiției. "Stimați prieteni,…

- Primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, a transmis un mesaj pe Facebook, dupa ce a aflat ca un membru al echipei de campanie a contracandidatului sau, Ciprian Ciucu, are coronavirus."Am aflat, cu parere de rau, ca un membru al echipei de campanie a domnului Ciucu este infectat cu noul coronavirus.…

- Ministrul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale din Republica Moldova, Viorica Dumbraveanu, a fost infectat cu noul coronavirus. Anuntul a fost facut de oficialul de peste Prut intr-o postare pe Facebook. „In aceste momente si eu ma lupt cu boala. Nu in calitatea mea de ministru, dar ca pacient testat…

- Fostul premier ucrainean și liderul partidului Batkivșina, Iulia Timoșenko, se afla in stare grava la spital dupa ce a fost diagnosticata cu COVID-19. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook a politicianului.

- Manelistul Florin Salam trece printr-o drama, dupa ce fratele sau, infectat cu Covid-19, a ajuns in stare grava la un spital din București. Florin Salam a chemat televiziunile, disperat ca medicii nu comunica deloc cu familia in legatura cu situatia in care se afla fratele...

- Dirijorul Camil Marinescu a murit luni, la varsta de 55 de ani, dupa ce a fost diagnosticat cu Covid-19. Artistul ar fi facut o forma grava a bolii cu care s-a luptat timp de trei saptamani. Anunțul morții a fost facut pe Facebook de fratele sau.

- Dupa ce s-a suspendat temporar izolarea si carantinarea in Capitala, pacientii infectati cu coronavirus au luat decizia de a pleca acasa. Acest lucru este posibil dupa semnarea unei declaratii pe propria raspundere. Citeste si: RESTRICTII la slujbele din biserica dupa prelungirea starii de…