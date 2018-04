Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, este intr-un razboi total cu sindicaliștii din penitenciare. Deși nu a dorit sa dea nume, Tudorel Toader i-a acuzat pe cei de la Federatia Sindicatelor ANP ca au fost pe funcții de conducere in Administrația Naționala a Penitenciarelor și nu au facut nimic pentru…

- Extrem de activ pe pagina sa sociala, ministrul Justitiei iese la rampa cu o noua replica acida, dupa acuzatiile care au venit dinspre Federatia Sindicatelor ANP.Citeste si: DOLIU in presa romaneasca: Un reputat jurnalist sportiv A MURIT "PS la PS: Fara a pronunta vreun nume: situatia…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, referitor la cererea lui Sebastian Ghita de suspendare a extradarii, ca nu comenteaza ce “au comentat unii la televizor”. Toader a precizat ca un inculpat nu poarta dialog direct cu ministrul justitiei. “Nu poarta un inculpat dialog direct…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) a anuntat ca o suta de lideri ai acestei organizatii vor avea, luni 12 martie, o intalnire cu primul ministru Viorica Dancila. In functie de raspunsurile pe care le vor primi, intalnirea ar putea fi urmata de un protest spontan…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca nu are motive sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi de la conducerea DNA, cel puțin momentan, dar este posibil sa existe motive pe care el nu le cunoaște și pe care le are ministrul Tudorel Toader. Din punctul sau de vedere „niște penali fac o incercare…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca il va chema de urgenta in tara pe ministrul justiției, Tudorel Toader, aflat in vizita de lucru in Japonia, in contextul ultimelor informatii privind situatia de la DNA. “Voi avea o disuctie imediat ce voi ajunge la Guvern si il chem pe ministrul justitiei…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, ca, in opinia sa, primul lucru pe care ar trebui sa-l faca ministrul justiției, Tudorel Toader, ar fi sa se intoarca in țara din Japonia. Declarația facuta de Dragnea la sediul PSD, vine in urma scandalului izbucnit dupa dezvaluirile facute de procurorul…

- Reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) au discutat vineri cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre revendicarile angajatilor din penitenciare.