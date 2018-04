Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justitiei a lansat procedura de selectie pentru functia de procuror - sef al DIICOT, cererile de inscriere putand fi depuse pana in 7 mai inclusiv, iar rezultatul urmand sa fie anuntat in 14 mai pe site-ul ministerului, in conditiile in care mandatul acualului sef al institutiei expira in…

- Ministrul Justitiei a avut, luni, o intalnire cu procurorul sef al DIICOT, la care au participat consilierii lui Daniel Horodniceanu si adjuncti din cadrul Directiei. Una dintre temele discutate a fost numirea in functiile de conducere, in contextul in care mandatului sefului DIICOT expira in mai.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a participat luni la o intalnire cu conducerea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, in cadrul careia au fost discutate subiecte legate de activitatea DIICOT si de necesitatile de abordare strategica viitoare a luptei…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri seara, la Antena3, ca, daca procurorul-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Daniel Horodniceanu va mai dori un mandat, „calea e de inscriere in competitia publica si nu de desemnare”.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, luni, ca va prezenta joi, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA, la Ministerul Justitiei. “Raport privind activitatea manageriala la DNA, joi, 22 februarie 2018, orele 18.00, la Ministerul Justitiei – Sala de Consiliu”, este anuntul…

- Reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor anunta ca vineri vor merge la Ministerul Justitiei cu o lista de revendicari pentru ministrul Tudorel Toader, solicitand rezolvarea urgenta a problemelor legate de conditiile de lucru improprii, de deficitul de personal…

- Procurorul-sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat marti ca procurorii raman cu aceleasi salarii, in schimb grefierii, specialistii si ofiterii de politie judiciara vor avea scaderi si de 25% la capitolul venituri in urma reformei fiscale. „Au fost facute calcule. Exista personal din cadrul DIICOT…

- Fostul deputat Victor Socaciu a afirmat luni, dupa la iesirea de la DIICOT, ca a fost audiat ca martor in dosarul medicului Mihai Lucan, caruia ii ramane recunoscator. "Am fost audiat ca martor in procesul profesorului Lucan, caruia ii raman recunoscator pentru ce a facut pentru mine.…