Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ungar al justitiei, Judit Varga, i-a criticat miercuri pe gigantii mondiali ai tehnologiei informatiei, intr-o postare pe Facebook in care noteaza ca "noi cu totii putem fi opriti printr-o simpla apasare de buton", relateaza MTI. "Pana in prezent, companiile tehnologice globale au restrictionat…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a afirmat, vineri, intr-o postare pe Facebook, ca anul 2020 a fost unul dintre cei mai ''dificili'' din viata noastra. ''2020... Ce sa spune despre el? A fost unul dintre cei mai dificili ani din viata noastra. Cand tenisul a fost…

- Conceptul de arta stradala a cunoscut o dezvoltare considerabila in Romania ultimilor ani, trecand de la scrijelituri pe pereții cladirilor publice sau private, la adevarate picturi murale. SDEE Transilvania Sud sprijina promovarea culturala și incurajeaza diminuarea fenomenului ilegal de grafitti prin…

- "Are nevoie urgenta de un spatiu la ATI. Nu este niciun loc in tara si nu stiu incotro sa vorbesc, sa sun. Va rog din suflet, daca stiti un loc in tara, va rog din suflet dati-mi un apel, un mesaj. Va rog, ajutati-ma sa salvam o viata. Omul acesta nu a facut rau la nimeni, a ajutat pe cine a putut,…

- Jurnalista buzoiana Cristina Sterian povesteste pe Facebook experienta de pacient diagnosticat cu COVID-19.Citește și: Ministrul Justiției: 'CSM trebuie urgent sa elaboreze o strategie de resurse umane coerenta pe termen lung' „Pacienta din salonul 13 M-a lovit! M-a lovit cum…

- FC Argeș a anunțat pe contul oficial de Facebook doua noi transferuri: este vorba despre croații Antun Palic și Luka Maric, ambii trecuți pe Dinamo în urma cu ceva timp. Antun Palic (32 de ani) a fost chiar și capitanul câinilor, el evoluând în Ștefan cel Mare în…

- Dupa finalizarea unei comenzi in aplicația foodpanda, utilizatorii pot sprijini aceasta inițiativa prin donarea echivalentului in bani... The post Acum putem dona portii de mancare pentru copiii nevoiasi. Printr-o simpla apasare de buton appeared first on Renasterea banateana .