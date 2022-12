Stiri pe aceeasi tema

Aflat in Israel, unde se ascunde de justiția moldoveneasca, Ilan Șor a venit cu o reacție cu privire la suspendarea celor șase posturi TV, intre care multe din ele fiind controlate de el. In opinia lui, decizia a distrus principiul democrației, sub privirea perfida a Occidentului.

Daca „o discuție reala este completata cu ceva ireal, intr-un final, ajungi la un fals". O spune ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, potrivit caruia pretinsele conversații de pe Telegram sunt „minciuni fabricate" și aceste spargeri ar fi avut loc inclusiv cu implicarea serviciilor secrete din…

Guvernul din Republica Moldova a aprobat miercuri o cerere a ministrului justitiei, Sergiu Litvinenco, de a fi sesizata Curtea Constitutionala in vederea scoaterii in afara legii a partidului prorus Sor, acuzat de finantare ilegala si al carui fondator, Ilan Sor, este urmarit in justitie, relateaza…

Președintele Partidului Șor, din Republica Moldova, Ilan Șor, a lansat un nou indemn la proteste antiguvernamentale.

Continua protestele inițiate de partidul Șor in Republica Moldova. Capitala țarii a fost luata cu 'asalt' de susținatorii lui Ilan Șor, numit 'tanarul' de serviciile secrete rusești, FSB, care incearca sa rastoarne guvernarea pro-occidentala de la Chișinau.

Statele Unite au impus sancțiuni la adresa a doi oligarhi fugari din Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc și Ilan Sor, precum și a unor entitați care au subminat statul de drept și au promovat interesele Federației Ruse, anunța RADOR.

Fostul tenismen Andrei Pavel a declarat, vineri, pentru AS.ro, ca spera ca Simona Halep sa fie puternica si sa treaca peste situatia dificila in care se afla acum, dupa ce a fost depistata pozitiv cu o substanta interzisa.

Liderul partidului "Sor", de opoziție, din Republica Moldova, Ilan Sor, s-a adresat Procuraturii Generale cu cererea de a verifica informațiile despre prezența a 43 de milioane de dolari in conturile offshore ale vicepremierului moldovean, Andrei Spinu, anunța rrador.ro.