Ministrul Justitiei din Cehia si-a dat demisia in urma unor acuzatii de plagiat in teza de doctorat

- Mala, in varsta de 36 de ani, este si deputata din partea ANO, partid de guvernamant, de orientare populista. Ea si-a sustinut doctoratul in 2005 cu o lucrare despre conditiile microclimatice de crestere a iepurilor si sustine ca nu a plagiat. Potrivit AFP, ea a declarat presei ca a fost tinta unei…

- Restrictiile la pasapoarte pentru peste 180.000 de persoane cu legaturi cu clericul stabilit in SUA acuzat de tentativa de lovitura de stat din 2016 din Turcia vor fi ridicate "in cateva zile", a anuntat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit dpa. Guvernul a introdus restrictii…

- In incercarea de a opri elevii sa mai copieze la examenul de Bacalaureat, guvernul algerian a luat o hotarare drastica: sa opreasca Internetul pentru sase zile, adica atat cat dureaza examenele. Miercuri, toata lumea a ramas fara Internet, o premiera in aceasta tara, arata Science Alert. Oamenii…

- Romania a imprumutat de pe pietele externe 1,2 miliarde de lei, pe 30 de ani, printr-o noua emisiune de titluri. Guvernul a imprumutat si la inceputul lunii februarie, tot de pe pietele externe, 2 miliarde de euro si, ulterior in cursul lunii, alte 250 de milioane de euro din piata interna,…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan le-a cerut, sambata, cetatenilor turci sa-si schimbe valuta in lire turcesti, pentru a ajuta moneda nationala care s-a depreciat puternic in ultimele saptamani. "Fratii mei, aceia dintre voi care au euro sau dolari sub perna sa-si investeasca banii in lira",…

- Comisia Europeana a solicitat Romaniei sa isi alinieze taxele de inmatriculare la legislatia UE si a trimis o scrisoare oficiala de punere in intarziere, pentru ca nu se asigura rambursarea integrala si imediata a taxelor de inmatriculare a vehiculelor de ocazie achizitionate din alte state membre.…

- De Ziua Europei, stirile din Romania arata asa: 1. Ministrul Justitiei, profesor doctor in drept, isi exprima neincrederea in profesionalismul expertilor unei institutii europene - Consiliul Europei, cei care au redactat raportul GRECO, care critica schimbarile din justitie. Acelasi…

- Guvernul nu a alocat in acest an banii necesari pentru sistemul care monitorizeaza cutremurele in Romania, iar acesta ar putea sa nu mai functioneze, avertizeaza directorul Institutului National pentru Fizica Pamantului, Constantin Ionescu. Intr-o interventie pentru Digi24, seful INFP a declarat…