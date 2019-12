Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a afirmat, marti, cu privire la achitarea definitiva a celor 24 de persoane acuzate ca trimiteau copii la cersit in Marea Britanie, ca "fie nu au fost probe, fie au fost probe si au fost ignorate de catre judecatori". Intrebat ce parere are despre…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a reacționat dupa sentința din Cazul Țandarei, in care 25 de inculpați au fost achitați dupa ani buni de judecare a procesului in care erau inculpați pentru ca au dus aproape 200 de copii la cerșit in Marea Britanie. Faptele lor s-au prescris, așa ca justiția…

- Curtea de Apel Targu Mures a mentinut, luni, hotararea Tribunalului Harghita care i-a achitat pe inculpatii din dosarul Tandarei - o retea acuzata ca trimitea copii la cersit in Marea Britanie - ca urmare a intervenirii prescriptiei penale a...

- Curtea de Apel Targu Mures a mentinut, luni, hotararea Tribunalului Harghita care i-a achitat pe inculpatii din dosarul Tandarei - o retea acuzata ca trimitea copii la cersit in Marea Britanie - ca urmare a intervenirii prescriptiei penale a faptelor. Dosarul a intrat pe rolul Curtii de…

- Cei 25 de inculpați din dosarul Tandarei au fost achitați definitiv, luni, de Curtea de Apel Targu-Mureș. Ancheta a fost deschisa dupa ce 160 de copii romi au fost gasiti la cersit in Anglia, iar datele aratau ca cei mici au fost traficați de inculpați.„Achitat inculpat. Respinge cererea de…

- Luni e asteptata la Curtea de Apel Mures pronuntarea in dosarul traficului de copii in care una sunt judecati 25 de persoane din Tandarei, membri ai dintre cele mai mari retele de trafic de oameni din Europa. Cei 25 sunt vizati acuzati ca, in urma cu 10 ani, au traficat copii din propria etnie in Marea…

