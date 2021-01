Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșitul lunii martie este un termen „rezonabil” pentru desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), a declarat, marți seara, ministrul Justiției, Stelian Ion. Stelian Ion,...

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, afirma ca Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie si-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea, in ciuda criticilor care i-au fost aduse inca de la infiintare, si s-a ajuns la o anomalie. Desfiintara asa-numitei Sectii speciale, afirma ministrul, nu…

- Ministrul Justiției Stelian Ion anunța faptul ca Sectia speciala de anchetare a magistratilor ar putea fi desființara in curand. Stelian Ion estimeaza luna martie ca fiind perioada in care Secția Speciala va fi desființata. Ministrul Justitiei va solicita ca la urmatoarea sedinta a Consiliului Superior…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a anuntat ca joi va trimite Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) un proiect de desfiintare a Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ), pentru a obține un aviz din partea acestei institutii, transmite Agerpres.

- Ministrul Justitiei sub conducrerea lui Stelian Ion (USR-PLUS) isi propune sa repare in domeniul Justitiei tot ce a stricat Tudorel Toader in guvernarea PSD. Sectia Speciala urmeaza a fi desfiintata, rolul presedintelui in numirea procurorilor de rang inalt urmeaza a fi restabilit, iar Curtea Constitutionala…

- Ministrul Justitiei sub conducrerea lui Stelian Ion (USR-PLUS) isi propune sa repare in domeniul Justitiei tot ce a stricat Tudorel Toader in guvernarea PSD. Sectia Speciala urmeaza a fi desfiintata, rolul presedintelui in numirea procurorilor de rang inalt urmeaza a fi restabilit, iar Curtea Constitutionala…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, anunța ca a depus un proiect de lege care prevede digitalizarea Registrului Comerțului. Mai exact, daca inițiativa legislativa va fi adoptata, construirea unor societați comerciale se va putea realiza exclusiv online. Potrivit ministrului, un proiect de lege lansat…

- "In ceea ce priveste Sectia Speciala, reamintesc faptul ca Ministerul Justitiei si-a indeplinit obiectivul asumat: a elaborat proiectul de lege (...), poate fi promovat oricand. Nu avem cea mai mica garantie, mica spun, nu mare, ca majoritatea il va adopta. Altfel, va reamintesc doua proiecte similare…